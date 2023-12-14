Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, yurtta kalan öğrencileri ziyaret etti Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bünyesindeki Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bünyesindeki Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Elmastaş, öğrencilerle görüşerek, eğitim süreçleri, yaşam koşulları ve geleceğe dair beklentilerini dinledi.

Daha sonra yurt yöntemiyle bir araya gelen Elmastaş, "Bitlis Eren Üniversitesi olarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerin her türlü ihtiyacına yanıt vermek için çalışıyoruz." dedi.

Elmastaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Şahap eşlik etti.