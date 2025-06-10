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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, Meksika karşısında: İşte Montella'nın 11'i! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, Meksika karşısında: İşte Montella'nın 11'i!

        Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında bu gece 04.00'te Meksika ile karşılaşacak. Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek. İşte mücaedeye dair tüm detaylar ve A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:48
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        Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün sabaha karşı Meksika ile karşılaşacak.

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        Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

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        Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

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        Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

        Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

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        641. MAÇ

        ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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        HÜKMEN GALİBİYET VE KOSAVA MAÇI

        Milliler, 640 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

        Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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        MEKSİKA İLE İLK MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk maça çıkacak.

        İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

        Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

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        VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 23. MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında verecek.

        Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

        İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.

        9

        İşte Montella'nın muhtemel 11'i:

        10

        Altay Bayındır

        11

        Zeki Çelik

        12

        Merih Demiral

        13

        Samet Akaydin

        14

        Mert Müldür

        15

        İsmail Yüksek

        16

        Orkun Kökçü

        17

        Kerem Aktürkoğlu

        18

        Arda Güler

        19

        Kenan Yıldız

        20

        Barış Alper Yılmaz

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