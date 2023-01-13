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Haberler Magazin BKM organizasyonu ile iki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor
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İki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor

BKM Organizasyonu ile İstanbul’a gelen iki uluslararası etkinlik çocuklara ve her yaştan üyelerine eğlenceli bir deneyim yaşatmayı vaad ediyor

BKM organizasyonu ile iki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor
HABERTURK.COM

Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', 20 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box’ta 'Küçük Prens' hayranları için dijital bir deneyim yaşatacak.

Tiyatronun teknoloji ile buluştuğu deneyim yarıyıl tatili boyunca izlenebilecek. Gün boyu farklı seanslarda sunulacak olan 40 dakikalık bu deneyim, 360 derecelik üç boyutlu prodüksiyonu ile izleyicilerini yolculuğa çıkaracak.

İngiltere kökenli 'Dinosaur World Live' etkinliği de yarıyıl tatili boyunca Maximum Uniq Hall’de gerçekleşecek.



31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında BKM Organizasyonu ile İstanbul’da sahne alacak olan bu organizasyon 3 yaş ve üstü tüm izleyicilerini dinozorların gizemli dünyasına götürecek.

'Dinosaur World Live', dev dinozorları sahneye taşırken izleyicilerini dinozorların dolaştığı çağa geri döndürecek.

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