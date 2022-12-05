Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

İstanbul Komedi Festivali'nin 5 - 12 Aralık takviminde 29 etkinlik yer alacak

Bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin 5 - 12 Aralık arasındaki takviminde birçok etkinlik sunulacak. İstanbul'un muhtelif yerlerinde sahnelenecek etkinlik sayısı bu hafta 29 olarak belirlendi

İstanbul Komedi Festivali'nin 5 - 12 Aralık takviminde 29 etkinlik yer alacak
HABERTURK.COM

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 5 - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor. Festival, bu hafta 29 etkinlikle katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.

Esra Dermancıoğlu ‘Biri Flört Mü Dedi?’ ve ‘Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler’ ilk kez festival özel hazırlanan programlarıyla seyircilerle buluşmaya hazırlanırken; Sunay Akın, Ali Poyrazoğlu, ‘Çok Güzel Hareketler 2’, ‘Güldür Güldür Show’, ‘Meltem Parlak’, Can Yılmaz & Zafer Algöz, Salih Tıraş, ‘Çok da Fifi Stand Up’, Buse Sinem İren, çocuklara özel gösteri ‘Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu’, bahtına ne çıkarsa tadında gelişine bir stand-up olan ‘Kısmet Şov’ ve daha birçok etkinlik sunulacak.

5 – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler şöyle;

5 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy Stand Up Falan – İzmir Ekibi
5 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Bi Şi Di Cem – Cem Eroğlu
6 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Buse Sinem İren
6 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Serkan Yılmaz – Doğaya Dönemeyiş
7 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Özge Özel
7 Aralık… BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
7 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Hande Yögen
7 Aralık… BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?
7 Aralık… Maximum Uniq Box: Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler
8 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Caner Omur – Akustik Komedi
8 Aralık… BKM İstanbul: Güldür Güldür Show
8 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Meltem Parlak – Evlenecek Miyiz?
8 Aralık… İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Can Yılmaz & Zafer Algöz – Burda Olan Burda Kalır
8 Aralık… Maximum Uniq Box: Salih Tıraş – Yöresel Lezzetler
9 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Berkant Priştine & Muzaffer Aksoy
9 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Larla G.
10 Aralık… Maximum Uniq Lounge: Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu
10 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Bi Gökben Bi Alpay
10 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Bayram Oğuz Güngör & Oğulcan Bektaş
10 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Kısmet Şov
10 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Gözde Karakaya
10 Aralık… BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2
10 Aralık… BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?
11 Aralık… BKM İstanbul: Ali Poyrazoğlu – Hayatım Roman
11 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Caner Dağlı
11 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Çok da Fifi Stand Up
12 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: BKM Mutfak Açık Mikrofon
12 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak Açık Büfe
12 Aralık… Maximum Uniq Box: Sunay Akın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatice Aslan: Eski semtime dönebilirim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Eski semtime dönebilirim"
Burcu Kara: Bu mutluluğu ikinci kez yaşıyoruz - Magazin haberleri
MAGAZİN "Bu mutluluğu ikinci kez yaşıyoruz"
Tema Vakfı 30. yılını kutladı - Magazin haberleri
MAGAZİN Tema Vaktı 30. yılını kutladı
'Buğday Tanesi'nin galası gerçekleşti - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Buğday Tanesi'nin galası gerçekleşti
Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Şoför dayanmıyor
Esra Dermancıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz-Ahu Yağtu' sorularına yanıt: Ben böyle bir istekte bulunmadım - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ben böyle bir istekte bulunmadım"
Kim der ki 50 yaşında! Ünlü oyuncu ve yeni şarkıcı Defne Samyeli'nin ayna pozu beğeni topladı!
MAGAZİN Ayna pozu beğeni topladı!
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş!
MAGAZİN Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın ...
'Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede' kapılarını açtı
MAGAZİN Türkan Şoray, Yaşar Kemal'i anlattı
'Çakallarla Dans 6' Türkiye turnesine Bursa'da başladı
MAGAZİN 'Çakallarla Dans 6' Türkiye turnesine Bursa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.