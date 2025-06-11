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        Bodrum'da otluk alan yangını

        Muğla Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 60 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 01:59 Güncelleme: 11.06.2025 - 01:59
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        Bodrum'da otluk alan yangını
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        Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi Kolej Sokak’tan dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yayılmadan kontrol altına alınan ve 60 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması yapıldı.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, yangının bir karganın elektrik tellerine çarparak kıvılcım atması sonucu çıktığı tespit edildi.

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        #Muğla
        #haberler
        #BODRUM
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