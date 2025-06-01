Bodrum FK'da Jose Morais'ten ayrılık kararı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig’e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, sezonun sonuna geldiklerini ve bunun bir veda olduğunu söyledi.

Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Biz göreve geldikten sonra oyuncularım gerçekten her şeyi yaptı. Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik."