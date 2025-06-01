Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'da Jose Morais'ten ayrılık kararı! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'da Jose Morais'ten ayrılık kararı!

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jose Morais'ten ayrılık kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig’e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, sezonun sonuna geldiklerini ve bunun bir veda olduğunu söyledi.

        Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, şöyle konuştu:

        "Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Biz göreve geldikten sonra oyuncularım gerçekten her şeyi yaptı. Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik."

        Morais, gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diledi.

        Bir gazetecinin "Bodrumspor'a veda mı ediyorsunuz?" soruna Morais, şu yanıtı verdi:

        "Bu soruya 'Evet' diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı