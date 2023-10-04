Haberler Yaşam Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis açıklarındaki Yassıada'nın derinliklerinde bulunan batıklar görüntülendi Anadolu Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:43 facebook

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Turgutreis açıklarındaki 14 adadan biri olan Yassıada bölgesindeki dalış, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

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Dalışa, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden iki su altı arkeoloğu, Sahil Güvenlik dalış ekibi, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, batığın kazısında da görev almış su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu, dalış eğitmeni Ahmet Yaşar ve Mehtap Akbaş Çiftci de eşlik etti.