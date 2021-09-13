Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor! - Magazin haberleri
ABONE OL

Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!

Üç ay önce lenfomaya yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 21 gün hastanede tedavi göreceğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor" şeklinde konuştu

Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor! - Magazin haberleri
"Son mücadelemiz başlıyor!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Boğaç Aksoy, lenf kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

"SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"

Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese...

"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

"OYUNCULUĞA DEVAM EDECEĞİM"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah." yanıtını vermişti.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Boğaç Aksoy, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. Altı kür alacağım toplamda. Ağustos ayının sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim." demişti.

"HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum." diye konuşmuştu.

BOĞAÇ AKSOY HAKKINDA

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu Best Model yarışmasında üçüncülük derecesini elde etmişti.

Özellikle 'Çılgın Dersane Üniversitede' isimli dizide 'Cenker' karakterine hayat vermesi ile tanınan Aksoy, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Polis Volkan' karakteriyle ününü artırmıştı. Yaptığı bir röportajda üvey babasının İlçe emniyet müdürü olduğunu söylemişti.

Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mehmet Ali Erbil: Siz nereden çıktınız? - Magazin haberleri
FİSKOS "Siz nereden çıktınız?"
Azra Akın: Güzellik kalple olur - Magazin haberleri
FİSKOS "Güzellik kalple olur"
Eda Ece: Senaryo yazıyorum - Magazin haberleri
FİSKOS "Senaryo yazıyorum"
Seda Üren'in imdadına vale sandalyesi yetişti - Magazin haberleri
FİSKOS İmdadına vale sandalyesi yetişti
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
FİSKOS Son noktayı koydu: Sıkıldım!
Ala Tokel ile Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
FİSKOS Sürpriz ikili!
Şevval Sam: Bana durmak yok! - Magazin haberleri
FİSKOS "Bana durmak yok!"
Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Hack'lendin mi? - Magazin haberleri
FİSKOS "Hack'lendin mi Murat?"
Özge Borak: 'Ayıp mı ederim?' diye düşünüyorum - Magazin haberleri
FİSKOS "Ayıp mı ederim?' diye düşünüyorum"
Simge Sağın: Ağlamamak için kendimi zor tuttum - Magazin haberleri
FİSKOS "Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.