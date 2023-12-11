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        Bolu'da 2 katlı bina yandı

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 4 dairenin bulunduğu 2 katlı bina yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:30
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        Bolu'da 2 katlı bina yandı
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 4 dairenin bulunduğu 2 katlı bina yandı.

        Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50'nci Yıl Sokak'ta, 4 dairenin olduğu 2 katlı binada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Binada Metin Güder'e ait olan dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada diğer dairelere de yayılan yangında, binanın tamamı alev alev yandı. Yangının büyümesiyle bölgeye Bolu merkezden de itfaiye ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte tamamen söndürüldü. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti. Yaralanan olmazken, 4 daire de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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