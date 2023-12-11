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        Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Nüfus Müdürlüğü şefi Fatih Gencer yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:39
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        Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Nüfus Müdürlüğü şefi Fatih Gencer yaralandı.

        D-750 kara yolunun Eskiçağa köyü yakınlarında Fatih Gencer idaresindeki 14 ABP 080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

        Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Gencer ile otomobilde bulunan Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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