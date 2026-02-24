Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu için kuvvetli kar uyarısı

        Bolu ve kuzey kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

        Giriş: 24.02.2026 - 13:41
        Bolu için kuvvetli kar uyarısı

        Bolu ve kuzey kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren Bolu ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

