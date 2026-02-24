D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor. Kar yağışı, kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor. Güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

