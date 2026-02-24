Canlı
        Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

        Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:31
        Kar yağışı, kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

        Güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları, hatalı sollama, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

