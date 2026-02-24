Bolu'da kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bolu'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda yapılan kontrol ve aramada, 150 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

