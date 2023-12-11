Mengen Milli Eğitim Müdürü, kazada yaralandı

BOLU'dakontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada, Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bolu-Mengen yolunun Eskiçağ mevkisinde meydana geldi. Mengen yönünden Bolu istikametine giden Semih Beyhan idaresindeki 14 ABP 080 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra şarampole devrildi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Semih Beyhan ve araçta yolcu olarak bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görevli Fatih Gençer ile Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.