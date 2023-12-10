Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Pistlerdeki yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı zirvede 50 santimetreye ulaştı.

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, görevlilerin pistlerdeki son kontrolleri yapmasıyla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kartalkaya'da kayak sezonunun 15 Aralık'ta açılması planlanırken, rezervasyonlar alınmaya başladı.

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