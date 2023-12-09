Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Otoyolun Cankurtaran mevkisinde sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışı konusunda uyardı.

Denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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