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        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:42
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        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Otoyolun Cankurtaran mevkisinde sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışı konusunda uyardı.

        Denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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