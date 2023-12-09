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        Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:24
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        Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

        Kayak merkezinde yeni sezonun 15 Aralık'ta açılması planlanıyor.

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