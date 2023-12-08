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        Bolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:26
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        Bolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Muratlar köyünde Rasim Evren'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını kendi imkanları ile söndüremeyen ev sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki ev ve yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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