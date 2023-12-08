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        Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:55
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağıyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

        Zaman zaman tipi ve sisin de etkili olduğu kayak merkezinde yağışın 4 gün aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

        Kayak merkezinde 10 santimetre olan kar kalınlığının yağışla 60 santimetreye ulaşması bekleniyor.

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