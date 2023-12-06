Boluspor - Amed Sportif: 1-0

STAT:Atatürk

HAKEMLER:OğuzhanUğurlu, Sinan Ertinğü, Çağla Yıldırım

BOLUSPOR: İsmail Çipe- Murat Elmacı (Dk.64 Oğuz Kaan Güçtekin), Mustafa Şengül, Kerem Paykoç, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Erdem Reis (Dk.64 Hakan Bilgiç), Abdolaye Diarrassouba (Dk.90 Naby Oulare), Tolunay Artuç, Furkan Demir

AMED SPORTİF: Veysel Sapan (Dk.78 Oğul Kaan Doğan)- Eyüp Oskan, Muhammet Yeşil, Eyüpcan Delibalta, Erkan Sasa, Halit Çokyaşar, Mehmet Özdıraz (Dk.62 Yusuf Çetin), Yusuf Tursun, Şener Kaya, Yılmaz Ceylan (Dk.62 Arda Ertekin), Ahmet Dereli (Dk.62 Seyit Ahmet Altın)

GOL: Dk.37 Kubilay Sönmez (Boluspor)

SARI KART: Tolunay Artuç, Batuhan (Boluspor), Yusuf Tursun, Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif)

KIRMIZI KART: Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif)

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Eleme Turu'nda kendi sahasında karşılaştığı Amed Sportif´i 1-0 yendi.

9´uncu dakikada Boluspor´dan Furkan Demir´in ceza sahası içerisinden vuruşunu kaleci Veysel Sapan kurtardı.

35´inci dakikada ceza sahası içerisinde kırmızı beyazlı oyuncuya faul yapan Eyüpcan Delibalta, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Boluspor´dan Kubilay Sönmez, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.

61´inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Amed Sportifli Ahmet Dereli´nin sert şutunu kaleci İsmail kornere çeldi.

Karşılaşma Boluspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı beyazlı takım aldığı galibiyetle bir üst tura çıktı.

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