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        Bolu'da 6 bin kovanda "varroa" hastalığına karşı ilaçlama yapılacak

        Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yaklaşık 6 bin kovanda, varroa hastalığına karşı ilaçlama yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:15
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        Bolu'da 6 bin kovanda "varroa" hastalığına karşı ilaçlama yapılacak
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        Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yaklaşık 6 bin kovanda, varroa hastalığına karşı ilaçlama yapılacağını söyledi.

        Ünalan, AA muhabirine, arı sağlığını korumak ve üretimi artırmak için önemli bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

        Arı yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan "varroa" zararlısına karşı, bu yıl da mücadeleye devam edileceğini ifade eden Ünalan, hiçbir arıya zarar vermeden "oksalit asit buharlaştırma" yöntemiyle ilaçlama yapacaklarını anlattı.

        İlaçlama işlemini, arıların yavrularının olmadığı dönemde yapacaklarını vurgulayan Ünalan, "Bu yıl kullanacağımız ilaç organik bir ilaç olacak. Mümkün mertebe organik ilaçları kullanmak suretiyle, bu tehlikeden de hem toplumun sağlığını hem de arılarımızın sağlığını kurtarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ünalan, Bolu'da bulunan tüm kovanlarda ilaçlama yapmayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 6 bin kovana ilaçlama yapmayı hedefliyoruz. 6 Aralık itibariyle arıcılarımıza mesaj gönderdik. 25 Aralık'a kadar talep toplayacağız. 1-20 Ocak tarihlerinde planlamamızı yapacağız. Hangi ilçede kime ilaçlama yapılacağı belirlenecek. Belirlenen günler arıcılarımıza haber verilerek, ilaçlama yapılacak. 2024 yılı baharına arıcılarımızın varroasız bir şekilde çıkmalarını istiyoruz. Bu ilaçlamanın 2024 yılı üretimlerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle hareket ediyoruz."

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