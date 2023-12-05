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        Bolu'da etil alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

        Bolu'da düzenlenen operasyonlarda 250 litre etil alkol ile ruhsatsız ve kurusıkı silahlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:57
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        Bolu'da etil alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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        Bolu'da düzenlenen operasyonlarda 250 litre etil alkol ile ruhsatsız ve kurusıkı silahlar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait şarjör ile fişeklere el konuldu.

        Gözaltına alınan V.S. (40) ve T.A. (34), emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak, sahte, el yapımı içki satışı ile imalatının önlenmesi için denetimlerini sıklaştıran ekipler, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

        Yapılan aramada, 50 bidon içinde 250 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. (40) ve T.A. (22), emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

        Galeri
        Galeri

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