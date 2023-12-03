Bolu'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Dayıoğlu ve Yenimahalle Mahallesi'ndeki 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen zanlı H.M, Orta Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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