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        Bolu'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:43
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        Bolu'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Dayıoğlu ve Yenimahalle Mahallesi'ndeki 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen zanlı H.M, Orta Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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