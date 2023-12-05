Yeniçağa ve Dörtdivan'daki okullara bölgedeki kuşları anlatan kitap hediye edildi Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan 9 okulun kütüphanesine, bölgede görülen kuş türlerinin anlatıldığı kitap hediye edildi.

Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan 9 okulun kütüphanesine, bölgede görülen kuş türlerinin anlatıldığı kitap hediye edildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nin tanıtımı için proje hazırlandı.

Bu kapsamda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Kirazlı tarafından kaleme alınan, bölgedeki kuşlarla ilgili bilgilerin yer aldığı kitap, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede görülen 200'den fazla yerli ve göçmen kuşunun biyoçeşitlilik açısından farklı perspektifle anlaşılmasını sağlayacak kitabı, Yeniçağa ve Dörtdivan'daki 9 okula hediye etti.