Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

Bolu'da iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, 700 liraya ve oyun kartlarına el koydu.

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