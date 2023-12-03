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        Yeniçağa Gölü ot ve yosunlardan temizleniyor

        Bolu'da Yeniçağa Gölü'ndeki ot ve yosunların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:35
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        Yeniçağa Gölü ot ve yosunlardan temizleniyor
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        Bolu'da Yeniçağa Gölü'ndeki ot ve yosunların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Gölde ot ve yosunların artması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden getirilen göl temizleme makinesiyle bölgede yoğun olarak bulunan ot ve yosunların kesimine başlandı.

        Ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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