Yeniçağa Gölü ot ve yosunlardan temizleniyor Bolu'da Yeniçağa Gölü'ndeki ot ve yosunların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu'da Yeniçağa Gölü'ndeki ot ve yosunların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gölde ot ve yosunların artması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden getirilen göl temizleme makinesiyle bölgede yoğun olarak bulunan ot ve yosunların kesimine başlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.