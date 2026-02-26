Canlı
        Göynük'te tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü

        Göynük'te tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 26.02.2026 - 09:36
        İlçeye bağlı Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesinde yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen Göynük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kümeste hasar oluştu.

        Öte yandan civcivler, zarar görmemeleri için başka kümese taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

