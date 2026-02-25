Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu'da kar etkili oluyor

        Bolu kent merkezinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Kent merkezinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, akşam yerini kara bıraktı.

        Kar yağışı kent merkezinde zaman zaman etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        İzzet Baysal Caddesi’nde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, bazıları da cep telefonlarıyla bu anları fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

