Bolu'da 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Bolu'da hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bolu'da hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının temin edilmesi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında "tehdit", "hakaret", "basit yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (42) yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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