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        Bolu'da 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Bolu'da hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:04 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:04
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        Bolu'da 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Bolu'da hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının temin edilmesi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında "tehdit", "hakaret", "basit yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (42) yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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