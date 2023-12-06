Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Bolu kent merkezi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis etkisini gösterdi.
Bolu kent merkezi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis etkisini gösterdi.
Bolu'da sis, Yumrukaya, Dağkent, Karaçayır, Tepecik, Aktaş, Sümer, Sağlık, Aşağı ve Yukarı Soku mahalleleri ile D-100 kara yolunun kent merkezi geçişinde etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Sis, Bolu Dağı eteklerindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde sis bulutu oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.