Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu Bolu kent merkezi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis etkisini gösterdi.

Bolu kent merkezi ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis etkisini gösterdi.

Bolu'da sis, Yumrukaya, Dağkent, Karaçayır, Tepecik, Aktaş, Sümer, Sağlık, Aşağı ve Yukarı Soku mahalleleri ile D-100 kara yolunun kent merkezi geçişinde etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sis, Bolu Dağı eteklerindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde sis bulutu oluştu.