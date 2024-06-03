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        Haberler Dünya ABD'nin California eyaletinde çıkan yangında onlarca kilometrekarelik bitki örtüsü yok oldu | Dış Haberler

        ABD'nin California eyaletinde çıkan yangında onlarca kilometrekarelik bitki örtüsü yok oldu

        ABD'nin California eyaletindeki San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:39
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        CNN'in haberine göre, yetkililer, eyaletin San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alanın yandığını ve bölgedeki bitki örtüsünün yok olduğunu bildirdi.

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        Yetkililer, söndürülemeyen yangın nedeniyle binlerce kişiden evlerini tahliye etmelerini istedi.

        Sıcak havalar, rüzgar ve kurumuş otların yangının yayılmasını hızlandırdığı belirtildi.

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        Sacramento bölgesindeki Ulusal Hava Durumu Servisi, gece boyunca devam etmesi beklenen ve hızı saatte yaklaşık 64 kilometreye kadar ulaşan kuru rüzgarlar nedeniyle yangının daha da yayılabileceğini aktardı.

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        California Ulaşım Departmanı da bölgedeki bir yolun duman ve görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.

        Yangına müdahale eden iki itfaiyecinin yaralandığını bildiren yetkililer, itfaiyecilerin hafif ve orta derece yanık tanısıyla hastanede tedavi altına alındıklarını kaydetti.

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        California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, yangının nedeninin araştırıldığını ve yıl başından bu yana 1200 orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı.

        Departmandan dün yapılan açıklamada, yangının yalnızca yüzde 30'unun kontrol altına alındığı belirtilmişti.

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        California eyaletinde bulunan San Joaquin kentinde meydana gelen orman yangınından etkilenen hurdalıktaki onlarca araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

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