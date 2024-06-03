Ne yapsam olmuyor sorunu yaşayanlar için: Beklediğiniz kadar kilo veremiyor olmanızın 10 sebebi!
Kilo verme sürecinde her adımı titizlikle takip etmenize rağmen, beklediğiniz sonuçları alamıyor musunuz? Bu durum, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur ve motivasyonunuzu düşürebilir. Ancak, pes etmeden önce durumu yeniden değerlendirmenizde fayda var. İşte, kilo verme çabalarınızın neden beklediğiniz etkiyi göstermediğini açıklayabilecek 10 olası sebep!
Düzenli egzersiz yapıyor, sağlıklı besleniyor ve tüm kurallara uyuyorsunuz, ama yine de kilo veremiyorsunuz. Bu hayal kırıklığını yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Kilo verme süreci, bazen sandığınızdan daha karmaşık olabilir ve çeşitli faktörler başarıyı etkileyebilir. İşte, kilo verme hedeflerinize ulaşamamanızın ardındaki 10 potansiyel neden ve bu engelleri aşmanın yolları!
1. FARKINDA OLMADAN ZAYIFLIYORSUNUZ
Bir kilo verme sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, hemen endişelenmemelisiniz. Tartının bir seferde birkaç gün (veya hafta) kıpırdamaması son derece yaygındır. Bu, yağ kaybetmediğiniz anlamına gelmez. Özellikle yakın zamanda egzersiz yapmaya başladıysanız ve yüksek proteinli bir diyet uyguluyorsanız, aynı anda hem kas kazanabilir hem de yağ kaybedebilirsiniz.
2. ÇOK FAZLA YİYORSUNUZ
Kilo vermekte zorlanan birçok kişi çok fazla kalori tüketiyordur. Bu çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir: Araştırmalar, gıda alımınızı takip etmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir.
TIKINIRCASINA YEME DURUMUNA DİKKAT!
Tıkınırcasına yeme, genellikle vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla miktarda yiyeceği hızla yemeyi içerir. Fındık veya bitter çikolata gibi nispeten sağlıklı yiyecekleri tıkınırcasına yiyor olsanız bile, yine de kilo vermenizi engelleyebilir.
3. YETERİNCE PROTEİN TÜKETMİYORSUNUZ
Protein kilo vermek için önemli bir besin maddesidir. Yüksek proteinli bir diyet üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, bunun kilo kaybını teşvik etmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur .
4. BÜTÜN GIDALARI TÜKETMİYORSUNUZ
Gıdanın kalitesi de miktarı kadar önemlidir. Bütün gıdalarla beslenmek sağlığınızı iyileştirebilir ve iştahınızı düzenlemeye yardımcı olabilir. Bütün gıdalar, yüksek oranda işlenmiş muadillerine göre çok daha doyurucu olma eğilimindedir. "Sağlıklı gıda" olarak etiketlenen birçok işlenmiş gıdanın gerçekten besleyici olmadığını unutmayın. İçindekileri okuduğunuzdan emin olun ve ekstra karbonhidrat içeren yiyeceklere dikkat edin.
5. YETERİNCE EGZERSİZ YAPMIYORSUNUZ
Düzenli egzersiz yapmak kilo vermenize yardımcı olabilir. Aerobik egzersiz ve ağırlık kaldırma gibi direnç antrenmanlarının kilo vermeye yardımcı olmada etkili olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir.
6. ŞEKERLİ İÇECEKLER TÜKETİYORSUNUZ
Şekerli içecekler gıdalar arasında önemli ölçüde şişmanlatma etkisi olan ögelerdir. Meyve suları bile büyük miktarlarda tüketilmemelidir. Bir bardak, birkaç parça bütün meyve ile benzer miktarda şeker içerebilir.
7. KARBONHİDRATI AZALTMIYORSUNUZ
Kaybedecek daha fazla kilonuz veya tip 2 diyabet veya prediyabet gibi metabolik bir rahatsızlığınız varsa, düşük karbonhidratlı bir diyet düşünebilirsiniz. Diyetinizdeki karbonhidrat miktarını azaltmanın kilo vermeye yardımcı olduğu gösterilmiştir, ancak bu etki ilk 6-12 ayda uzun vadeye göre daha belirgin görünmektedir.
8. ÇOK SIK YEMEK YİYORSUNUZ
Herkesin metabolizmasını hızlandırmak ve kilo vermek için günde birçok küçük öğün yemesi gerektiği bir efsanedir. Araştırmalar, öğün sıklığının yağ yakımı veya kilo kaybı üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını göstermektedir.
9. AZ SU İÇİYORSUNUZ
Su içmek kilo vermeye yardımcı olabilir çünkü susuz kalmamak metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Altı çalışmanın meta-analizi, su alımının artmasına bağlı olarak ortalama %5,15 kilo kaybı olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalardan en az birinde, bu durum kalorili içeceklerin su ile değiştirilmesiyle ilişkiliydi. Bu nedenle, sıvı tüketiminizin çoğunu sade su ile değiştirmek ve yemekten önce bir bardak su içmek yardımcı olabilir.
Kaynak: HealthLine