Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi'nde seyreden Murat S. idaresindeki 14 EK 767 plakalı kamyonet ile Mustafa E. yönetimindeki 14 HO 1405 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralı yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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