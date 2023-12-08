Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:56 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kültür Mahallesi'nde seyreden Murat S. idaresindeki 14 EK 767 plakalı kamyonet ile Mustafa E. yönetimindeki 14 HO 1405 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

        Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralı yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Bolu'daki bir köyde çıkan yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle çalışma...
        Bolu'daki bir köyde çıkan yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle çalışma...
        21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik
        21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik
        Bolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağıyor
        Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağıyor
        Bolu'da ormancılara ilk yardım eğitimi verildi
        Bolu'da ormancılara ilk yardım eğitimi verildi
        Bolu'da 6 bin kovanda "varroa" hastalığına karşı ilaçlama yapılacak
        Bolu'da 6 bin kovanda "varroa" hastalığına karşı ilaçlama yapılacak