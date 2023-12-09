Anadolu Otoyolu'nda 'kar'

BOLU'nunGerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi kesiminde bulunan Cankurtaran mevkisinde kar etkili oldu.Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik polisleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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