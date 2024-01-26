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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece aralıklarla yağan kar etkisini kaybederken, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:30
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece aralıklarla yağan kar etkisini kaybederken, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yağış, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle ise görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Yolu kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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