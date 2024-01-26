Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Abant Gölü Milli Parkı girişinde Tunahan K. yönetiminde 81 AH 180 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çaplı hasar oluştu.

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