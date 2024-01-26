D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Hafif kar yağışının devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan kent merkezinde gece hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.