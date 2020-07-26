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İş dünyası son haftaların önemli tartışma konularından olan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Koç Holding'in İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediğini açıklamasının ardından Sabancı Vakfı ve Borusan Holding'den de detsek açıklamaları geldi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Kadın cinayetlerine son vermek için #İstanbulSözleşmesi etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Kadınların yaşam güvenliğinin sağlanması için #İstanbulSözleşmesiŞart #İstanbulSözleşmesiYaşatır" denildi.

— Sabancı Vakfı (@SabanciVakfi) July 25, 2020

Açıklamada ayrıca "Ülkede her 10 kadından 4'ü eşi ya da partneri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılıyor. Kadınların yaşam hakkı ihlal ediliyor. 2016 yılından beri 'İş Dünyası Aile Şiddetine Karşı' projesini destekliyor, kalıcı çözümler üretmen için sivil toplum, uluslararası örgütler ve iş dünyasının iş birliği ile hareket ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

— Sabancı Vakfı (@SabanciVakfi) July 25, 2020

'BAŞKA PINAR GÜLTEKİN'LERİN ÖLDÜRÜLMEMESİ İÇİN....'

Vakfın sosyal medya hesaplarından İstanbul Sözleşmesi'nin amacının ve getirilerinin anlatıldığı görseller paylaşılırken "Başka Pınar Gültekin'lerin öldürülmemesi için İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulanmalıdır" mesajı paylaşıldı.

— Borusan Holding (@borusanholding) July 25, 2020

Borusan Holding ise #istanbulsözleşmesiyaşatır hashtagiyle yayımladığı mesajında "Tüm yetkili kurumların İstanbul Sözleşmesi'ni koruması ve kararlılıkla uygulamaya geçirmesinin gerekliliğine inanıyoruz.Türkiye, kadınların şiddetten ve ayrımcılıktan korunması için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'ni, Avrupa Konseyi üye ülkeler arasında ilk olarak, 2012 yılında imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

Koç Holding de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu mesajlar paylaşılmıştı:

"Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi'ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz."