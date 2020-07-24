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Koç Holding: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olmak kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığın göstergesidir" denildi

Koç Holding

"Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir" denilen Koç Holding'in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi'ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz.

"EŞİT HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAHİP OLDUĞU BİR DÜNYA"

Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz.
Koç Topluluğu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

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