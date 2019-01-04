İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Dominic Solanke uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Solanke'nin transferi için Bournemouth'un kasasından 19 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan İngiliz futbolcu, bir gol attı.

Bournemouth ayrıca Liverpool'un İngiliz sağ beki Nathaniel Clyne'ı da kiralık olarak renklerine bağladı.

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