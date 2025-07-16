Bu bina dev bir sepet şeklinde! "Bu nasıl yapılmış" dedirten birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
Mimari, yalnızca estetik değil; aynı zamanda şaşırtma sanatıdır. Dünyanın dört bir yanında inşa edilen bazı yapılar, sınırları zorlayan tasarımlarıyla adeta birer görsel illüzyon yaratıyor. Bu yapılara bakarken "gerçek mi bu?" demek kaçınılmaz!
Geleneksel yapıların dışında kalan bazı mimari örnekler, dünyayı gezmek için başlı başına birer neden haline geliyor. Her biri hem hayranlık hem de şaşkınlık uyandıran bu binalar, görenlerde iz bırakıyor. İşte o sıra dışı yapılar...
CASA MİLA – BARSELONA, İSPANYA
Antoni Gaudí'nin doğadan ilham alarak tasarladığı bu yapı, dalgalı cepheleri ve baca formlarıyla alışılmış mimari kuralları altüst ediyor. Köşesiz yapısıyla dikkat çeken bina, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
DANCING HOUSE - PRAG, ÇEKYA
Vlado Milunić ve Frank Gehry’nin tasarladığı bu yapı, dans eden bir çifti temsil ediyor. "Fred and Ginger" olarak da bilinen bina, klasik mimariyle modern çizgiyi bir araya getiriyor.
KRZYWY DOMEK – SOPOT, POLONYA
Adeta bir çizgi filmden fırlamış gibi görünen bu yapı, eğri büğrü hatları ve dalgalı cephesiyle gerçeklik algısını sarsıyor. İçerisinde mağazalar ve ofisler bulunuyor.
TERS EV – SZYMBARK, POLONYA
Tepetaklak duran bu evde mobilyalar da tavana yerleştirilmiş. Ziyaretçiler içerideyken yön duygusunu kaybedebiliyor; deneyim tam anlamıyla baş döndürücü!
BASKET BUILDING – OHIO, ABD
Devasa bir piknik sepetini andıran bu bina, Longaberger adlı sepet firmasının genel merkezi olarak inşa edildi. 7 katlı yapısıyla dünyanın en tuhaf ofis binalarından biri olarak biliniyor.
LOTUS TAPINAĞI – DELHİ, HİNDİSTAN
Lotus çiçeği şeklindeki bu tapınak, sadece mimarisiyle değil tüm dinlere açık olmasıyla da öne çıkıyor. Sessizliği ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor.
CAPITAL GATE – ABU DABİ, BAE
Dünyanın en eğik yapısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bina, 18 derece eğimiyle göz dolduruyor. 35 katlı bu gökdelen, teknolojiyle mimarinin nasıl birleştiğini gösteriyor.
WALDSPRIRALE – DARMSTADT, ALMANYA
Sanatçı Friedensreich Hundertwasser’in tasarladığı yapı, kıvrımlı formu ve rengarenk dış cephesiyle dikkat çekiyor. Doğayla iç içe bir yaşam sunan yapıda çatı bahçeleri yer alıyor.
CUBIS HOUSES – ROTTERDAM, HOLLANDA
Mimar Piet Blom’un tasarımı olan bu evler, 45 derece döndürülmüş küp şeklinde. Alışılmadık açıları ve dar alanlarıyla dikkat çekiyor, ancak hala içinde yaşayanlar var!
HABITAT 67– MONTREAL, KANADA
1967 Expo’su için inşa edilen bu yapılar, üst üste konmuş kutu benzeri modüllerden oluşuyor. Modern şehircilik anlayışına farklı bir bakış sunan yapılar hâlâ konut olarak kullanılıyor.
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