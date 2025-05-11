Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Buçe Buse Kahraman: Henüz evlilik yok - Magazin haberleri

        Buçe Buse Kahraman: Henüz evlilik yok

        Bir süredir Kaan Akyıldız ile aşk yaşayan Buçe Buse Kahraman, birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Evlilik için şuan erken. Büyük konuşmamak lâzım, güzel giden bir beraberliğimiz var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Henüz evlilik yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Buçe Buse Kahraman, Musiki Eğitim Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ümit Gürelman'a Vefa Konseri"ne katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Musiki Eğitim Vakfı'nın her etkinliğini severek takip ediyorum. Bugün çok anlamlı. Ustayı bu şekilde onurlandırmak güzel olacak" dedi.

        "ZAMANLA TUTKUYLA TAKİP ETMEYE BAŞLADIM"

        Musikiye olan ilgisinin sonradan geliştiğini söyleyen Buçe Buse Kahraman; "Başta çok ilgili değildim ama zamanla tutkuyla takip etmeye başladım" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yaz tatili ve özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Buçe Buse Kahraman, sevgilisi Kaan Akyıldız ile beraberliği hakkında; "Yakın zamanda ABD seyahati planlıyoruz sonrası kısmet..." diye konuştu.

        "BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM"

        Buçe Buse Kahraman, gazetecilerin evlilik ile ilgili sorulara da; "Evlilik için şuan erken. Büyük konuşmamak lâzım, güzel giden bir beraberliğimiz var her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Kahraman, "Evlilik teklifi alsanız kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Bu sorunun cevabını Kaan'a vermeyi tercih ederim" cevabını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Buçe Buse Kahraman
        #Kaan Akyıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı