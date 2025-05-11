Buçe Buse Kahraman: Henüz evlilik yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Buçe Buse Kahraman, Musiki Eğitim Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ümit Gürelman'a Vefa Konseri"ne katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Musiki Eğitim Vakfı'nın her etkinliğini severek takip ediyorum. Bugün çok anlamlı. Ustayı bu şekilde onurlandırmak güzel olacak" dedi.

"ZAMANLA TUTKUYLA TAKİP ETMEYE BAŞLADIM"

Musikiye olan ilgisinin sonradan geliştiğini söyleyen Buçe Buse Kahraman; "Başta çok ilgili değildim ama zamanla tutkuyla takip etmeye başladım" ifadelerini kullandı.

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Yaz tatili ve özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Buçe Buse Kahraman, sevgilisi Kaan Akyıldız ile beraberliği hakkında; "Yakın zamanda ABD seyahati planlıyoruz sonrası kısmet..." diye konuştu.

"BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM"

Buçe Buse Kahraman, gazetecilerin evlilik ile ilgili sorulara da; "Evlilik için şuan erken. Büyük konuşmamak lâzım, güzel giden bir beraberliğimiz var her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Kahraman, "Evlilik teklifi alsanız kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Bu sorunun cevabını Kaan'a vermeyi tercih ederim" cevabını verdi.