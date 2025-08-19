Habertürk
        Bücür filmi konusu nedir? Bücür filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bücür filmi, 19 Ağustos Salı akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu filmin senaryosu Yaşar Arak ve Ömer Pınar tarafından kaleme alındı. Peki, Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 2018 yılında vizyona giren Bücür filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

        Giriş: 19.08.2025 - 18:38 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:38
        Bücür filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bücür filminin başrollerini Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Peki, Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Bücür ne zaman çekildi? İşte Bücür filminin konusu...

        BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

        BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

        Berat Efe Parlar

        Seren Şirince

        Seçkin Özdemir

        Taner Barlas

        Durul Bazan

        Hamdi Kahraman

        Ali Rıza Tanyeli

        Ümit Erdim

        Dolunay Soysert

        BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

