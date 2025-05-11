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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 11 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 11 Mayıs 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 11.05.2025 - 08:36
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        1

        11 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Beşiktaş Adana Demirspor’u ağırlayacak. La Liga’da ise El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona Real Madrid mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar bugünkü maçlar…

        2

        11 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        TRENDYOL SÜPER LİG

        16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)

        19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

        19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

        3

        TFF 1. LİG

        16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        4

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        14.00 Newcastle United-Chelsea

        16.15 Nottingham Forest-Leicester City

        16.15 Manchester United-West Ham United

        16.15 Tottenham-Crystal Palace

        18.30 Liverpool-Arsenal

        5

        İSPANYA LA LİGA

        15.00 Leganes-Espanyol

        17.15 Barcelona-Real Madrid

        19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

        22.00 Real Betis-Osasuna

        6

        İTALYA SERİE A

        13.30 Udinese-Monza

        16.00 Hellas Verona-Lecce

        19.00 Torino-Inter

        21.45 Napoli-Genoa

        7

        ALMANYA BUNDESLİGA

        16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

        18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli

        20.30 Stuttgart-Augsburg

        8

        HOLLANDA EREDİVİSİE

        13:15 Zwolle-Go Ahead

        15:30 Feyenoord-PSV

        15:30 Twente-Utrecht

        17:45 Ajax-NEC Nijmegen

        17:45 AZ Alkmaar-Groningen

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