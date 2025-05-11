Bugünkü maçlar 11 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 11 Mayıs 2025 programı...
11 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Beşiktaş Adana Demirspor’u ağırlayacak. La Liga’da ise El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona Real Madrid mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar bugünkü maçlar…
11 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)
TFF 1. LİG
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İNGİLTERE PREMİER LİG
14.00 Newcastle United-Chelsea
16.15 Nottingham Forest-Leicester City
16.15 Manchester United-West Ham United
16.15 Tottenham-Crystal Palace
18.30 Liverpool-Arsenal
İSPANYA LA LİGA
15.00 Leganes-Espanyol
17.15 Barcelona-Real Madrid
19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves
22.00 Real Betis-Osasuna
İTALYA SERİE A
13.30 Udinese-Monza
16.00 Hellas Verona-Lecce
19.00 Torino-Inter
21.45 Napoli-Genoa