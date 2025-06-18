Burak Özçivit'in 50 milyon liralık yeni oyuncağı
Otomobil tutkunu olarak bilinen Burak Özçivit, Bebek'te yaklaşık 50 milyon liralık yeni otomobili ile görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Özçivit, Bebek'te objektiflere yansıdı. Tatil hazırlığı yapan oyuncu, rotasını belirlediğini söyledi.
Burak Özçivit, uzun bir aradan sonra sakallarını kesti.
Ayrıca otomobil tutkunu olarak bilinen oyuncunun, garajına bir yenisini daha eklediği görüldü.
Burak Özçivit, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra 50 milyon TL değerinde olan yeni otomobiliyle evinin yolunu tutu.