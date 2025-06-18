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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Özçivit'in yeni 50 milyon liralık yeni oyuncağı - Magazin haberleri

        Burak Özçivit'in yeni 50 milyon liralık yeni oyuncağı

        Otomobil tutkunu olarak bilinen Burak Özçivit, Bebek'te yaklaşık 50 milyon liralık yeni otomobili ile görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 08:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:11
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Özçivit, Bebek'te objektiflere yansıdı. Tatil hazırlığı yapan oyuncu, rotasını belirlediğini söyledi.

        Burak Özçivit, uzun bir aradan sonra sakallarını kesti.

        Ayrıca otomobil tutkunu olarak bilinen oyuncunun, garajına bir yenisini daha eklediği görüldü.

        Burak Özçivit, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra 50 milyon TL değerinde olan yeni otomobiliyle evinin yolunu tutu.

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        #Burak Özçivit
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