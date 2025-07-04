Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Burak Yeter: Elon Musk neden olmasın? - Magazin haberleri

        Burak Yeter: Elon Musk neden olmasın?

        DJ Burak Yeter, 55 bin fit (16.764 metre) yükseklikte gerçekleştirdiği performansla Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdırdı. Yeni açıklamalarda bulunan Burak Yeter, Elon Musk ile iş birliği ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elon Musk neden olmasın?"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; DJ Burak Yeter, Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı. Atmosferin Stratosfer katmanında gerçekleştirdiği müzik yayınıyla büyük bir başarıya imza atarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdıran Burak Yeter; "2.5 - 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Sonunda başardık. Hatta bugün, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdiğimizin haberini aldım" dedi.

        Burak Yeter, ardından; "DJ'likle ilgili bugüne kadar birçok ödül almıştım ama bu bambaşka bir boyut oldu. Artık 'Daha fazla ne yapabilirim?' diye düşünüyorum. Çünkü yapılabilecek en iyisini yaptım. Ülkemiz adına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        500 BİN KİŞİ AYNI ANDA İZLEDİ

        YouTube üzerinden Stratosfer katmanından canlı yayın yapan Burak Yeter, yayın esnasında 500 bin kişinin kendisini izlediğini belirtti. Yeter; "Bizim mottomuz 'Müzik her yerdedir.' O mesajı da verdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

        YENİ HEDEF 250 BİN FİT

        İlk aşamada 55 bin fit (16.764 metre) yüksekliğe özel bir kapsülle çıkan Burak Yeter, ikinci projede hedeflerinin 250 bin fit (76.200 metre) olduğunu söyledi. Bu kez roket kullanılacağını belirten Yeter; "Bu proje için büyük bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.

        "ELON MUSK NEDEN OLMASIN?"

        Elon Musk ile bir iş birliği ihtimali sorulduğunda ise ünlü Burak Yeter, şunları söyledi: Neden olmasın? Zaten projede Starlink’ten yararlandık. Umarım birlikte bir şeyler yaparız. Aynı yolda ilerliyoruz: Biz enlemde, onlar boylamda. Onlara da projeyi sunmak istiyoruz.

        Fotoğraflar: HT magazin, İHA, DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burak Yeter
        #Elon Musk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!