AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Şimşek, kentte coşkuyla karşılandı AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı.

AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Burdur Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Şimşek, memleketine döndü.

AK Parti Burdur İl Başkanlığı önünde meşaleler ve davul zurna eşliğinde karşılanan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü kente belediye başkanı olarak hizmet etmek istediğini söyledi.

Adaylığı kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partisine teşekkür eden Şimşek, "Rabbim birliğimizi bozmasın." dedi.

Burdur Belediye Başkanlığını kazanmak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Şimşek, "Bu süreci ortak akılla yöneteceğiz. Beraber hareket edeceğiz. Projelerimizi beraber üreteceğiz. Burdur'a hizmetkar olmak için yola çıktık. Şehrimizi, AK Parti belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle, gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.