Salda Gölü çevresinde bisiklet turu organizasyonlarının yapılması hedefleniyor

Burdur Valisi Türker Öksüz, Salda Gölü çevresinde 15 kilometrelik paylaşımlı bisiklet yolu yaptıklarını, gölün çevresindeki yolu tamamlayıp ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Burdur İl Özel İdaresinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Öksüz, İl Özel İdaresinin kırsalda ve kentte alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor ve sosyal alanlarında, vatandaşın hayatına dokunan önemli hizmetleri hayata geçirdiğini aktardı.

Geçen yıl alt yapıya yaklaşık 250 milyon, üst yapıya da 316 milyon lira olmak üzere toplamda 566 milyon liralık yatırım harcaması yaptıklarını kaydeden Öksüz, İl Özel İdaresinin imkanlarıyla Salda Gölü çevresindeki mevcut yolun 15 kilometrelik kısmını paylaşımlı bisiklet yoluna dönüştürdüklerini anlattı.

Öksüz, "Amacımız Salda Gölü'nün çevresindeki bisiklet yolunu tamamlayarak burada ulusal ve uluslararası bisiklet turu organizasyonlarının yapılmasını sağlamak. Türkiye Bisiklet Federasyonuyla da görüştük. Yetkililer buraya gelip inceleme yaptı, ilk izlenimleri olumlu. Onların görüşleri doğrultusunda organizasyonlar yapma hedefimiz var." diye konuştu.

- "Kapalı sistem tarımsal sulamada 53 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı"

Kentin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerine işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:

"Tarımsal sulamada kapalı sisteme öncelik vererek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023'te 83 bin metre, son yirmi yılda 614 bin metre kapalı tarımsal sulama hattı yapıldı. Bu yatırımla kapalı sistem sulamada 53 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 2005-2023 yılları arasında il genelindeki alt yapı yatırımlarının günümüz maliyetinin toplamı 4 milyar 374 milyon 460 bin lira. Burdur Gölü'nün kenarında bir cazibe merkezinin oluşturulmasına yönelik de bazı proje çalışmalarımız var. Bunlarda mesafe aldık, 2024'te gayretle çalışacağız ve inşallah o projeleri de gerçekleştireceğiz."

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Başkanı Asım Ertilav ile İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık da katıldı.