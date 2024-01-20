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        CHP'li eski vekil, 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan yargılanıyor

        ESKİ CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker hakkında, 2017'de yıkım kararı alındığı için kapı, pencere gibi malzemeleri sökülen okul binasına asılı Türk bayrağı ve Atatürk posterini alıp dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a götürerek odasına izinsiz girdiği gerekçesiyle 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:25
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        CHP'li eski vekil, 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan yargılanıyor
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        ESKİ CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker hakkında, 2017'de yıkım kararı alındığı için kapı, pencere gibi malzemeleri sökülen okul binasına asılı Türk bayrağı ve Atatürk posterini alıp dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a götürerek odasına izinsiz girdiği gerekçesiyle 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        TBMM 25, 26 ve 27'nci dönemde CHP'den Burdur'da milletvekilliği yapan Mehmet Göker, 2017 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Atatürk Caddesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun dış duvarına asılı Türk bayrağı ve Atatürk posterini alarak dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a teslim etmek üzere makamına gitti. İl Milli Eğitim Müdürü Bayram'ın özel kalem memuru ile görüşen Göker ile dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten, ziyarete geldiklerini belirtti. Bayram'ın makamına giren özel kalem memuru kısa süre sonra dışarı çıktı. Göker'in, "Kiminle görüşüyor içeride" diye sorduğu özel kalem memuru, "Şube müdürü ve müdür yardımcımız var. Randevu olmadığı için kabul etmiyor" yanıtını verdi. Sonrasında Göker, "Ben gireyim" diyerek kapıya yöneldi. Özel kalem memuru kadının engellemelerine rağmen Göker ve Ayten, kapıyı açıp Bayram'ın makamına girdi. Milletvekili Göker içeri girdiğinde, toplantı halindeki Mahmut Bayram'a, "Gümüşlüğünüze gösterdiğiniz özeni Atatürk'ümüze ve bayrağımıza da göstermenizi temenni ediyorum. Gazi İlkokulu'nun yıkıntılarını kapatmak için bunları kullanamazsınız. Oradan almayı unuttuklarınız bir ulusun bayrağı ve bir ulusun kurucusudur. Sizi bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

        Göker ve Ayten daha sonra bayrak ve posteri Mahmut Bayram'ın makamındaki misafir koltuğuna bırakarak, "Toplantınıza devam edebilirsiniz" diyerek odadan ayrıldı. Yaşananlar sırasında Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ise herhangi bir tepki vermeden Göker'i dinledi. 2019 yılında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınan Mahmut Bayram, Mehmet Göker hakkında şikayetçi oldu. Milletvekilliğinin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bitmesinin ardından Göker hakkında 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        'KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'

        Göker, dün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Göker, "2018 yılında Gazi İlkokulu'nun yıkımı sırasında Atatürk posterini ve Türk bayrağını ardiyeleri kapatmak için kullandılar. Bunları alıp hassasiyetimi göstermek üzere Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın odasına gitmiştim. Bundan dolayı Mahmut Bey şikayetçi olmuş. İfademizi verdik. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Kaldı ki o dönemde ben Burdur milletvekiliydim. Türk bayrağı ve ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmak 'Türk milliyetçisiyim' diyen herkesin boynunun borcudur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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